2019-04-20T10:41:15+03:00
Происшествия

Ночью в Петербурге сгорел «Мерседес»

За полчаса огонь почти полностью уничтожил машину
Сергей ВОЛЧКОВ
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Огонь тушили два пожарных расчетаОгонь тушили два пожарных расчетаФото: Артем КИЛЬКИН
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Минувшая ночь оказалась для жителей Большой Посадской улицы в Петербурге чуть светлее, чем все остальные. Огня добавил припаркованный возле дома номер шесть «Мерседес». Около трех часов ночи он по не установленным пока причинам вспыхнул ярким пламенем.

- Спустя несколько минут на место пожара прибыли две единицы техники и восемь человек личного состава, - сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС России по Петербургу. – Огонь удалось потушить за полчаса.

За это время автомобиль успел выгореть изнутри – пламя уничтожило все, что могло гореть и плавиться, включая сидения, приборную панель, внутреннюю отделку салона и часть двигателя. Хорошо, что обошлось без жертв – сведения о пострадавших, уточняют в ГУ МЧС, к ним не поступали.

О причинах возгорания на данный момент ничего не известно. По факту случившегося ведется проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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