В Петербурге улицу Маршала Захарова залило кипятком

СЕГОДНЯ 09:40 2019-04-20T09:43:23+03:00

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Очередная коммунальная авария произошла минувшей ночью в Красносельском районе. На улице Маршала Захарова около половины одиннадцатого лопнула труба с горячей водой. Кипяток залил проезжую часть и захлестнул газоны, окрестности затянуло паром. О случившемся сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург |" в социальной сети "ВКонтакте".

В Петербурге прорвало трубу с кипятком .Коммунальная авария на улице Маршала Захарова.

- Вообще не понимаю, за что мы платим такие деньги за коммуналку, - возмутились пользователи. - Постоянно в районе прорыв труб. И это прямо у школы! А если бы днём, и дети шли?

По счастью, обошлось без пострадавших. На место ЧП оперативно прибыли экстренные службы. Воду перекрыли и откачали, но на пешеходной части в асфальте успел образоваться разлом. Сейчас его заделывают и восстанавливают лопнувшую трубу. По предварительной информации, ремонт продлится до вечера 20 апреля. В пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» отметили, что проблем с горячей водой в окрестных домах не возникнет – их успели оперативно перевести на резервную схему отопления.

ИСТОЧНИК KP.RU