2019-04-20T11:10:45+03:00
Общество

В Петербурге завершили расследование массовой аварии на ЗСД

Дело передано в суд
Сергей ВОЛЧКОВ
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В ДТП на Западном скоростном диаметре погибли восемь человек Фото: ДТП и ЧП | Санкт-ПетербургВ ДТП на Западном скоростном диаметре погибли восемь человек Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
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Уголовное дело о страшной аварии на Западном скоростном диаметре передано в суд. Следователи выяснили все детали ЧП и определили виновного – им оказался 59-летний водитель автомобиля «Скания», который не справился с управлением и столкнулся с микроавтобусом «Ивеко». Об этом сообщает Главное управление МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

- Водитель «Скании» проявил преступное легкомыслие и невнимательность, - говорится на сайте ведомства. – В результате он набрал скорость около 80 километров в час и не выдержал необходимую дистанцию с попутным автомобилем.

Теперь обвиняемому грозит уголовная ответственность по части пятой статьи 265 – его либо отправят в тюрьму на срок до семи лет, либо назначат принудительные работы на срок до пяти.

Напомним: массовая авария произошла на ЗСД 27 октября 2018 года. Автомобиль «Скания» столкнулся с микроавтобусом, а тот, вылетев на встречку, протаранил легковой «Хендай». Погибли восемь человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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