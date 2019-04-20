2019-04-20T11:39:07+03:00
Общество

Более двухсот петербуржцев вышли сегодня на общероссийский субботник

Самыми активными оказались жители Калининского, Приморского, Невского, Московского и Фрунзенского районов
Людмила ИЛЬИНА
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Сегодня на уборку улиц и зеленых зон Петербурга выехали около 1000 единиц техники.Сегодня на уборку улиц и зеленых зон Петербурга выехали около 1000 единиц техники.Фото: Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Субботник дело добровольное, ходить или нет, каждый решает сам. Однако в Северной столице каждый год число активистов увеличивается. Так сегодня, 20 апреля на уборку родного города вышли 219 петербуржцев, благодаря чему 18 районов города на Неве стали чище. Всем желающим прибрать участки на городских территориях (было выделено 640 участков – прим. авт.) выдавали необходимый инвентарь.

- По предварительным данным, в генеральной уборке города сегодня приняли участие более 83 тысяч работников предприятий, более 7 тысяч госслужащих, около 76 тысяч школьников, почти 16 тысяч студентов, 10 тысяч военнослужащих, курсантов и кадетов, - говорится на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга.

Лидерами по количеству участников уборки стали Московский, Фрунзенский, Приморский районы, Калининский и Невский районы. А в понедельник, 22 октября, на сайте комитета по благоустройству будет открыто онлайн-голосование: петербуржцы смогут оценить качество уборки в своем районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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