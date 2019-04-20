В Петербург не пустили говядину из Аргентины
27 тонн замороженной говяжьей диафрагмы задержали на границе сотрудники Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. Блюстителей порядка смутил ее внешний вид.
- В ходе осмотра были обнаружены кровяные потеки, - рассказали в ведомства. – Это признак того, что мясо в пути разморозилось. Кроме того, некоторые куски поменяли цвет, а коробки, в которых перевозили диафрагму, оказались смяты.
Подозрительное мясо пытались ввезти в Россию через пропускной пункт «Большой порт Санкт-Петербург». Сообщается, что к побережью Финского залива партия говяжьей диафрагмы прибыла на теплоходе с одного из перерабатывающих предприятий Аргентины.
Сейчас движение потенциально небезопасного груза приостановлено - его ждет дополнительная проверка на показатели качества. На владельцев мяса составлены протоколы об административном правонарушении.
ИСТОЧНИК KP.RU