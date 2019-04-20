В Петербург не пустили говядину из Аргентины

СЕГОДНЯ 11:37 2019-04-20T11:37:32+03:00

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27 тонн замороженной говяжьей диафрагмы задержали на границе сотрудники Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. Блюстителей порядка смутил ее внешний вид.

- В ходе осмотра были обнаружены кровяные потеки, - рассказали в ведомства. – Это признак того, что мясо в пути разморозилось. Кроме того, некоторые куски поменяли цвет, а коробки, в которых перевозили диафрагму, оказались смяты.

Подозрительное мясо пытались ввезти в Россию через пропускной пункт «Большой порт Санкт-Петербург». Сообщается, что к побережью Финского залива партия говяжьей диафрагмы прибыла на теплоходе с одного из перерабатывающих предприятий Аргентины.

Сейчас движение потенциально небезопасного груза приостановлено - его ждет дополнительная проверка на показатели качества. На владельцев мяса составлены протоколы об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU