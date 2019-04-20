В Петербурге в параде Победы примут участие 4 тысячи военных

СЕГОДНЯ 12:08 2019-04-20T15:58:45+03:00

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Торжества, посвященные Дню Победы, развернутся в Петербурге уже совсем скоро. Подготовка к, пожалуй, самому главному празднику весны идет полным ходом – и с каждым днем городские власти открывают все новые и новые подробности. Одну из таких озвучила сегодня, 20 апреля, Ольга Аришина, председатель комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. По ее словам, на традиционный парад девятого мая на Дворцовую площадь выйдет больше четырех тысяч солдат.

- Кроме того, в параде будут задействованы 100 единиц военной техники и 20 самолетов и вертолетов, - рассказала Аришина на заседании координационного совета по делам ветеранов.

Не менее масштабной будет и ежегодная акция памяти «Бессмертный полк» - ожидается, что в этом году она соберет почти миллион участников. Построение колонны начнется в 14:00 между площадью Александра Невского и Суворовским проспектом.

Праздник в городе на Неве будет длиться 12 часов. В 10:00 начнется парад, в 14:30 по Невскому проспекту на ретро-автомобилях поедут ветераны. Завершатся торжества в 22:00 праздничным салютом и фейерверком с пляжа возле Петропавловской крепости.

ИСТОЧНИК KP.RU