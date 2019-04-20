2019-04-20T16:32:10+03:00
Общество

Жителя Сланцевского района накажут за прыжки на капоте полицейской машины

Ему грозит штраф или исправительные работы
Сергей ВОЛЧКОВ
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За страсть к алкоголю дебошир ответит в полном объемеЗа страсть к алкоголю дебошир ответит в полном объемеФото: Артем КИЛЬКИН
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Алкоголь, как известно, до добра не доводит. В этом на практике убедился житель города Сланцы. 16 апреля автомобиль «Сузуки», в котором он находился, остановила полиция. Стражи порядка хотели просто проверить документы – а вместо этого получили без пяти минут цирковое шоу. Теперь мужчине грозит штраф или исправительные работы, сообщают в Главном управлении МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

- Пассажир выбрался из салона, вскарабкался на капот служебного автомобиля и стал оскорблять представителей власти, - рассказали в ведомстве.

Чем его так обидела полиция, осталось не ясно, но в скором времени мужчина разошелся и кроме капота повредил багажник и крышу. После этого злоумышленника отвезли в отделение и составили административный протокол по статье «Появление в нетрезвом виде в общественном месте». А спустя двое суток еще и возбудили уголовное дело за оскорбление стражей порядка. Теперь прыгуну грозит штраф до сорока тысяч рублей или исправительные работы. Хорошо попрыгал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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