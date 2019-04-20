В лебедях, спасенных из мазутного отстойника ТЭЦ в Петербурге, нашли дробь

СЕГОДНЯ 14:53 2019-04-20T14:53:38+03:00

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Вот уже несколько недель весь город пристально следит за судьбой пары белых лебедей-крикунов. В конце марта они попали в «химическую ловушку» - окунулись в мазут на территории одной из ТЭЦ Петербурга. Сейчас птиц выхаживают специалисты центра «Сирин». Сегодня жизни птиц ничего не угрожает. А вот про их здоровье такого, увы, не скажешь.

- Проблем оказалось больше, чем мы предполагали, - сообщают представители центра в соцсетях. – Во-первых, ребята стали активно сбрасывать перо. Это не удивительно – кожа после мазута и чистящих средств, конечно, сильно пересушена. Сейчас ждем дальнейших рекомендаций по лечению от нашего врача.

Вторая проблема оказалась серьезнее – во время одного из обследований в мягких тканях птиц нашли дробь. Специалисты предполагают, что лебеди могли стать жертвами незадачливого охотника-браконьера.

ИСТОЧНИК KP.RU