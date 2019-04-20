В Петербурге на Дунайском проспекте иномарка столкнулась с маршруткой

СЕГОДНЯ 15:25 2019-04-20T15:25:18+03:00

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В эту субботу, 20 апреля, около 12:30 отрезок Дунайского проспекта возле дома №24 не поделили два автомобиля: отечественный микроавтобус ПАЗ и заграничный минивен «Фольксваген». Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по Петербургу и Ленинградской области.

- Водитель автомобиля ПАЗ столкнулся с попутно двигавшейся иномаркой, - говорится в отчете на сайте ведомства. – В результате аварии двое мужчин-пассажиров маршрутки получили травмы средней степени тяжести.

С другой стороны без потерь тоже не обошлось. По словам очевидцев, маршрутка в какой-то момент просто не успела затормозить и основательно «боднула» двигавшийся впереди автомобиль. В итоге травмы (по счастью, также не смертельные) получила и женщина, которая ехала в салоне «Фольксвагена». На место аварии оперативно прибыли сотрудники ГИБДД и «Скорая помощь».

По факту случившегося ведется проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU