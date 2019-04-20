В Ленинградской области перекроют федеральную трассу «Кола»

СЕГОДНЯ 15:58 2019-04-20T16:28:43+03:00

Трасса будет закрыта для проезда три часа Фото: Олег ЗОЛОТО

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Федеральная трасса R-21 «Кола» на три часа полностью закроется для проезда. Об этом в субботу, 20 апреля, сообщило «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад».

- Трассу перекроют 23 апреля в полночь, - рассказали в ведомстве. – Проезд будет запрещен до трех часов ночи.

Причина – плановые работы на Ладожском мосту. За три часа его планируют осмотреть, обследовать конструкцию и развести в тестовом режиме. Участок на это время оградят и установят световую сигнализацию.

Напомним: с 14 апреля на Ладожском мосту также частично ограничено движение в обе стороны – в частности, перекрыта одна из полос на Петербург. Временные неудобства водителям придется терпеть до 15 августа. Все это время дорожники будут заниматься ремонтом объекта – покрасят несущие конструкции, заменят асфальт на неразводной части, обновят гидроизоляцию и заменят деформационные швы.

ИСТОЧНИК KP.RU