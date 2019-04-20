В Ленинградской области перекроют федеральную трассу «Кола»
Федеральная трасса R-21 «Кола» на три часа полностью закроется для проезда. Об этом в субботу, 20 апреля, сообщило «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад».
- Трассу перекроют 23 апреля в полночь, - рассказали в ведомстве. – Проезд будет запрещен до трех часов ночи.
Причина – плановые работы на Ладожском мосту. За три часа его планируют осмотреть, обследовать конструкцию и развести в тестовом режиме. Участок на это время оградят и установят световую сигнализацию.
Напомним: с 14 апреля на Ладожском мосту также частично ограничено движение в обе стороны – в частности, перекрыта одна из полос на Петербург. Временные неудобства водителям придется терпеть до 15 августа. Все это время дорожники будут заниматься ремонтом объекта – покрасят несущие конструкции, заменят асфальт на неразводной части, обновят гидроизоляцию и заменят деформационные швы.
ИСТОЧНИК KP.RU