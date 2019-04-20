Братья Запашные в честь дня цирка совершили полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости

СЕГОДНЯ 16:22 2019-04-20T16:26:28+03:00

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Каждый год, третью субботу апреля отмечают международный день цирка. Праздник этот очень юный, но оттого не менее любимый. На всей планете: дрессировщики, клоуны, акробаты, мимы, эквилибристы и все, кто имеет отношение к цирку, принимают поздравления.

В этом году представителей известной цирковой династии братьев Запашных торжественная дата 20 апреля застала в Петербурге. В честь этого дрессировщикам Аскольду и Эдгарду разрешили совершить полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости.

zapashny.ru Братья Запашные отметили день цирка в Петербурге.

- Празднование Цирка начали с полуденного выстрела из Петропавловской крепости, - похвастался директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.

А после торжественной части, братья покажут два шоу в цирке на Фонтанке.

ИСТОЧНИК KP.RU