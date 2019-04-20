Братья Запашные в честь дня цирка совершили полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости
Каждый год, третью субботу апреля отмечают международный день цирка. Праздник этот очень юный, но оттого не менее любимый. На всей планете: дрессировщики, клоуны, акробаты, мимы, эквилибристы и все, кто имеет отношение к цирку, принимают поздравления.
В этом году представителей известной цирковой династии братьев Запашных торжественная дата 20 апреля застала в Петербурге. В честь этого дрессировщикам Аскольду и Эдгарду разрешили совершить полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости.
- Празднование Цирка начали с полуденного выстрела из Петропавловской крепости, - похвастался директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.
А после торжественной части, братья покажут два шоу в цирке на Фонтанке.
ИСТОЧНИК KP.RU
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