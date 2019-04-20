Жителя Девяткино вывезли в лес и под дулом пистолета требовали отдать долг

СЕГОДНЯ 16:46 2019-04-20T16:46:29+03:00

Сам пострадавший, по его словам, знать не знает ни про какие долги

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Жертвой настоящего жестокого разбоя стал на днях житель деревни Новое Девяткино. Как сообщило 20 апреля Главное управление МВД России по Петербургу и Ленинградской области, компания из нескольких налетчиков похитила его и вывезла в лес рядом с поселком Токсово, чтобы выбить долг.

- Нападение произошло 15 апреля, - рассказали в ведомстве. – Потерпевшего избили и, угрожая ему предметом, похожим на пистолет, требовали вернуть деньги.

Речь, по словам мужчины, идет ни много ни мало о 200 тысячах рублей. Закончив экзекуцию, разбойники отвезли его в Петербург и дали два дня на раздумья. После этого потерпевший передал им половину суммы. При этом сам он утверждает, что знать не знает ни про какой долг.

В деталях случившегося теперь разбирается полиция. Возбуждено уголовное дело о разбое. Почему мужчина сразу не пошел к стражам порядка, не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU