Петербургский полумарафон соберет на Крестовском острове 2 тысячи бегунов

СЕГОДНЯ 17:16 2019-04-20T17:41:45+03:00

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Летом в Петербурге в тридцатый, юбилейный раз пройдет международный легкоатлетический марафон «Белые ночи». Несмотря на то, что до мероприятия еще больше месяца, спортсмены, физкультурники и просто любители бега из Северной столицы уже начали к нему готовиться. 19 апреля вице-президент городской Спортивной федерации легкой атлетики Антон Уйк рассказал, когда и где состоится традиционный Петербургский полумарафон - первая ступенька на пути к «Белым ночам».

- Забег пройдет уже в это воскресенье, 21 апреля. Старт – в 11:00 на Крестовском острове рядом со стадионом «Сибур Арена, - сообщил Уйк. – Перед началом соревнований в 10:20 мы проведем на сцене увлекательную разминку для всех желающих.

По словам вице-президента, в этом году на Полумарафоне ожидают больше 2 000 участников из 43 городов и 25 стран мира. Чтобы поставить себе очередную галочку в списке достижений, бегунам нужно будет преодолеть дистанцию длиной в 21 километр и 97 метров. На все про все отводится чуть больше двух с половиной часов – уже на 12:45 запланировано награждение победителей и призеров.

ИСТОЧНИК KP.RU