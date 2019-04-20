2019-04-20T18:03:26+03:00
Общество

Военная авиация в Петербурге и Ленинградской области переходит на летний режим работы

Специалисты авиационных частей проверят более 100 вертолетов и самолетов
Сергей ВОЛЧКОВ
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Над каждым воздушным судном выполнят не менее 80 технических операцийНад каждым воздушным судном выполнят не менее 80 технических операций
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Авиационные войска Западного военного округа приступают к масштабной проверке техники. В ближайшее время специалисты проверят все вертолеты и самолеты, базирующиеся в частях – в том числе на территории Петербурга и Ленинградской области – и переведут их на летний режим работы. Об этом в субботу, 20 апреля, сообщила пресс-служба ЗВО.

- Инженеры проверят больше 100 воздушных судов самого разного назначения – от транспортных до оперативно-тактических, - уточнили в ведомстве. – Определят общее состояние машин, осмотрят двигатели, топливные системы и электронику.

Также в списке работ замена масел и топлива, диагностика бортовых система. На каждом воздушном судне, отмечают в ЗВО, специалисты проведут не менее 80 технических операций. Заключительным этапом проверки станет испытание самолетов и вертолетов в деле: пилоты поднимут их в воздух и протестируют на разных высотах, режимах и скоростях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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