В Петербурге 12 машин и 39 пожарных тушили загоревшийся бизнес-центр

СЕГОДНЯ 20:22 2019-04-20T20:22:51+03:00

Потушить пожар удалось менее чем за час Фото: Артем КИЛЬКИН

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В субботу, 20 апреля, работу сотрудников бизнес-центра «Т4» на улице Седова прервала пожарная тревога. И не учебная, а «боевая». Людей экстренно эвакуировали. Спустя несколько минут к зданию в Невском районе Петербурга подъехали пожарные.

- Как выяснилось, на четвертом этаже произошло возгорание, - сообщает Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу. – Площадь пожара достигла восьми квадратных метров.

Что именно случилось в бизнес-центре, пока не сообщается. По неподтвержденной информации, полыхнула кухня в фуд-корте.

Тем удивительнее оказался масштаб операции: за короткое время к бизнес-центру стянули 12 пожарных машин и 39 человек личного состава. Распространиться огню не дали, и в итоге пожар удалось потушить менее чем за час. Из людей - а по звонку сигнализации здание покинуло больше 60 человек - никто не пострадал, хотя комната основательно обгорела.

ИСТОЧНИК KP.RU