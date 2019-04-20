В Петербурге 12 машин и 39 пожарных тушили загоревшийся бизнес-центр
В субботу, 20 апреля, работу сотрудников бизнес-центра «Т4» на улице Седова прервала пожарная тревога. И не учебная, а «боевая». Людей экстренно эвакуировали. Спустя несколько минут к зданию в Невском районе Петербурга подъехали пожарные.
- Как выяснилось, на четвертом этаже произошло возгорание, - сообщает Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу. – Площадь пожара достигла восьми квадратных метров.
Что именно случилось в бизнес-центре, пока не сообщается. По неподтвержденной информации, полыхнула кухня в фуд-корте.
Тем удивительнее оказался масштаб операции: за короткое время к бизнес-центру стянули 12 пожарных машин и 39 человек личного состава. Распространиться огню не дали, и в итоге пожар удалось потушить менее чем за час. Из людей - а по звонку сигнализации здание покинуло больше 60 человек - никто не пострадал, хотя комната основательно обгорела.
ИСТОЧНИК KP.RU