В Ленобласти полностью сгорело старинное здание-памятник

20 Апр 21:20 2019-04-20T21:20:15+03:00

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Здание амбара на территории музея-усадьбы Рериха в деревне Извара Ленобласти считается памятников регионального значения и уже давно не эксплуатируется. Сегодня ночью по неизвестным причинам, в помещении произошло возгорание, которое полностью его уничтожило.

- Сообщение о пожаре поступило на пульт в субботу 00:37 часов, - рассказали «КП»-Петербург» в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти. - Горел одноэтажный амбар на территории музея Рериха в деревне Извара. Пожар удалось ликвидировать 01:41 часов.

Насколько сильно пострадало здание, определит специальная комиссия. Причины происшествия устанавливаются, площадь пожара составила более ста квадратных метров, пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU