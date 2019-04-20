В Ленобласти полностью сгорело старинное здание-памятник
Здание амбара на территории музея-усадьбы Рериха в деревне Извара Ленобласти считается памятников регионального значения и уже давно не эксплуатируется. Сегодня ночью по неизвестным причинам, в помещении произошло возгорание, которое полностью его уничтожило.
- Сообщение о пожаре поступило на пульт в субботу 00:37 часов, - рассказали «КП»-Петербург» в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти. - Горел одноэтажный амбар на территории музея Рериха в деревне Извара. Пожар удалось ликвидировать 01:41 часов.
Насколько сильно пострадало здание, определит специальная комиссия. Причины происшествия устанавливаются, площадь пожара составила более ста квадратных метров, пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU