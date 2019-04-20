В Петербурге избитый парень двадцать минут лежал на автобусной остановке

20 Апр 21:33 2019-04-20T21:33:45+03:00

По информации из соцсетей, пострадавший до сих пор не пришел в сознание Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Петербурге 19 апреля вечерняя поездка в маршрутке закончилась для молодого человека больницей. Двое парней избили его, вытащили из кармана бумажник, после чего оттащили пострадавшего к автобусной остановке и оставили на милость случайных прохожих. Инцидент попал на одну из уличных камер видеонаблюдения. Запись выложили в интернет участники группы «Транспортный коллапс, Красное село».

- Все трое вышли из маршрутки – видимо, у них еще там завязался какой-то конфликт. Парень пытался защищаться, но отморозки его окружили, - написал пользователь, загрузивший видео. - Один из приехавших нанёс ему мощный удар в голову, тот упал, ударился затылком об асфальт и потерял сознание. Потом преступник ударил его ногой.

По словам очевидцев, парень лежал на остановке под лавкой 20 минут. Мимо все это время спокойно ходили люди. Наконец кто-то, видимо, присмотревшись к избитому, вызвал полицию и «Скорую».

Сейчас пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии. В сознание он до сих пор не приходил. Между тем, как стало известно сегодня вечером, один из парней, участвовавших в расправе, явился в отделение и добровольно сдался полиции. Теперь по закону ему светит лишение свободы на срок от двух до восьми лет.

ИСТОЧНИК KP.RU