В Петербурге директор магазина отбилась от двух вооруженных грабителей

СЕГОДНЯ 09:51 2019-04-21T09:53:26+03:00

У налетчиках в масках не получилось забрать день из кассы

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В Петербурге двое вооруженных налетчиков в медицинских масках ворвались в магазин и стали угрожать директору. Грабители требовали отдать деньги. Но бизнесвумен оказалась не из робкого десятка и дала бой преступникам.

- В полицию Невского района обратилась директор продуктового магазина с заявлением о том, что двое неизвестных вошли в магазин на улице Коллонтай и стали угрожать предметом, похожим на пистолет, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Преступники потребовали от нее деньги, но, встретив активное сопротивление, ничего не похитив, скрылись с места происшествия.

Сейчас полицейский уже возбудили уголовное дело по статье "Разбой". Одного из налетчиков задержали. Второй находится в розыске.

ИСТОЧНИК KP.RU