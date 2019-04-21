В Петербурге директор магазина отбилась от двух вооруженных грабителей
В Петербурге двое вооруженных налетчиков в медицинских масках ворвались в магазин и стали угрожать директору. Грабители требовали отдать деньги. Но бизнесвумен оказалась не из робкого десятка и дала бой преступникам.
- В полицию Невского района обратилась директор продуктового магазина с заявлением о том, что двое неизвестных вошли в магазин на улице Коллонтай и стали угрожать предметом, похожим на пистолет, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Преступники потребовали от нее деньги, но, встретив активное сопротивление, ничего не похитив, скрылись с места происшествия.
Сейчас полицейский уже возбудили уголовное дело по статье "Разбой". Одного из налетчиков задержали. Второй находится в розыске.
ИСТОЧНИК KP.RU