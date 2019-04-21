2019-04-21T10:35:16+03:00
Происшествия

В Сестрорецке двое грабителей похитили из магазина банкомат с деньгами

Добычей преступников стали 240 тысяч рублей
Роман ЛЯЛИН
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Налетчики вскрыли банкомат позже и забрали деньгиНалетчики вскрыли банкомат позже и забрали деньгиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Сестрорецке двое грабителей решили не ломать голову над сложным планом ограбления. Вместо этого преступники ночью проникли в магазин и похитили банкомат целиком. Вскрыть его налетчики решили уже в спокойной обстановке.

- Отжав входную дверь, неизвестные проникли в помещение магазина на Приморском шоссе, откуда похитили банковский терминал, в котором находилось 243 тысячи 550 рублей, - сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Банковский терминал обнаружен в разукомплектованном состоянии в лесопарковой зоне «Сестрорецкий рубеж».

Сейчас полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Силовики устанавливают личности и ведут поиск преступников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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