В Петербурге «ясновидящая» сняла с 84-летней пенсионерки порчу за 300 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:54 2019-04-21T11:00:08+03:00

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В Петербурге мошенницы не перестают обманывать доверчивых пенсионерок. Полицейские ищут очередную «ясновидящую», которая якобы снимает порчу. Неизвестная забрал у 84-летней бабушки все ее сбережения.

- В полицию Калининского района поступило сообщение от гражданки 1935 года рождения о том, что во дворе одного из домов по улице Тимуровской к ней подошла неизвестная женщина, которая представилась ясновидящей, - сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Она сообщила пенсионерке, что на ней порча, поэтому нужно провести ряд обрядов.

Пенсионерка доверилась "целительнице" и вместе с ней пошла к себе в квартиру за деньгами. Бабушка в итоге отдала мошеннице 300 тысяч рублей. Сейчас полицейские проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU