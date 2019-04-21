Хабиб Нурмагомедов похвалил организацию турнира UFC в Петербурге

СЕГОДНЯ 11:09 2019-04-21T11:10:55+03:00

При этом боец уточнил, что еще есть куда расти

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В Санкт-Петербурге накануне впервые прошел турнир по смешанным единоборствам. В городе сразились одни из сильнейших бойцов UFC. На соревнования прилетел и один из самых известных спортсменов Хабиб Нурмагомедов. Боец, по его словам, остался доволен проведением турнира.

- Сами бои и организация были на высшем уровне, но всегда есть куда расти, - написал Хабиб после турнира. - Если наш разговор (с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым - прим.ред.) воплотится в реальность, то вас болельщики, ждут хорошие новости. Время все покажет.

Напомним, что ранее Хабиб в Петербурге встретился со своими фанатами.

ИСТОЧНИК KP.RU