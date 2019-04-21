2019-04-21T11:10:55+03:00
Спорт

Хабиб Нурмагомедов похвалил организацию турнира UFC в Петербурге

При этом боец уточнил, что еще есть куда расти
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Хабиб на встрече с фанатами в ПетербургеХабиб на встрече с фанатами в ПетербургеФото: Андрей ГАШЕВ
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге накануне впервые прошел турнир по смешанным единоборствам. В городе сразились одни из сильнейших бойцов UFC. На соревнования прилетел и один из самых известных спортсменов Хабиб Нурмагомедов. Боец, по его словам, остался доволен проведением турнира.

- Сами бои и организация были на высшем уровне, но всегда есть куда расти, - написал Хабиб после турнира. - Если наш разговор (с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым - прим.ред.) воплотится в реальность, то вас болельщики, ждут хорошие новости. Время все покажет.

Напомним, что ранее Хабиб в Петербурге встретился со своими фанатами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Петербурге воры унесли три старые иконы и аккордеон на 100 тысяч рублей
Боец Султан Алиев объявил о завершении карьеры после боя в Петербурге
В Купчино появятся три детских сада, школа и офис врачей
В Петербурге «ясновидящая» сняла с 84-летней пенсионерки порчу за 300 тысяч рублей
В Сестрорецке двое грабителей похитили из магазина банкомат с деньгами
В Петербурге директор магазина отбилась от двух вооруженных грабителей
В Петербурге избитый парень двадцать минут лежал на автобусной остановке
В Ленобласти полностью сгорело старинное здание-памятник
В Петербурге 12 машин и 39 пожарных тушили загоревшийся бизнес-центр
Военная авиация в Петербурге и Ленинградской области переходит на летний режим работы
Петербургский полумарафон соберет на Крестовском острове 2 тысячи бегунов
Жителя Девяткино вывезли в лес и под дулом пистолета требовали отдать долг
Братья Запашные в честь дня цирка совершили полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости
В Ленинградской области перекроют федеральную трассу «Кола»
В Петербурге на Дунайском проспекте иномарка столкнулась с маршруткой
В лебедях, спасенных из мазутного отстойника ТЭЦ в Петербурге, нашли дробь
Жителя Сланцевского района накажут за прыжки на капоте полицейской машины
В Петербурге в параде Победы примут участие 4 тысячи военных
В Петербург не пустили говядину из Аргентины
Петербуржцы вышли на общероссийский субботник
В Петербурге завершили расследование массовой аварии на ЗСД