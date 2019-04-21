2019-04-21T11:27:36+03:00
Общество

В Купчино появятся три детских сада, школа и офис врачей

Все объекты должны появиться в этом году
Роман ЛЯЛИН
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Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга должны появиться пять новых социальных объектов. Среди них - детские сады, школа и офис врачей общей практики. Они должны открыться в течение этого года.

- Петербургу удалось привлечь 10,6 миллиардов рублей из Резервного фонда правительства РФ, которые пойдут на выкуп помещений в разных частях Петербурга, - сообщил врио губернатора Александр Беглов. - Благодаря этому Купчино получит детский сад на Софийской улице, 26 и офис врачей общей практики на Южном шоссе, 53, в жилом комплексе «София». Кроме того, в этом году на средства города в ЖК «София» будут введены в строй два детских сада и школа.

В администрации губернатора пояснили, что из-за интенсивной застройки района жилыми домами там стало не хватать социальных объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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