Боец Султан Алиев объявил о завершении карьеры после боя в Петербурге

СЕГОДНЯ 13:12 2019-04-21T13:17:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Российский боец смешанных единоборств Султан Алиев решил закончить свою спортивную карьеру. Об этом чемпион мира сообщил после боя в Петербурге. По словам бойца, он рад, что его последнее выступление проходило именно в родной стране.

- Хотел прямо в октагоне снять перчатки и завершить карьеру, но времени не хватило, но вообще я закончил, все, я завершаю карьеру, - сообщил жруналистам Султан. - Вижу, что сейчас надо дать дорогу более разносторонним бойцам, у меня был последний бой по контракту с UFC. Насчет денег не переживаю, я дрался не за деньги, но на этом я закончил.

В Петербурге Алиев закончил свой последний бой победой. Султан одолел японца Кейта Накамуру.

Напомним, что Султан Алиев - чемпион мира, двукратный чемпион Европы по боевому самбо, обладатель Кубка мира, чемпион России, мастер спорта России международного класса.

ИСТОЧНИК KP.RU