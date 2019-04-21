2019-04-21T13:17:42+03:00
Спорт

Боец Султан Алиев объявил о завершении карьеры после боя в Петербурге

По его словам, нужно дать дорогу другим спортсменам
Роман ЛЯЛИН
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Алиев ушел из спортаАлиев ушел из спортаФото: Артем КИЛЬКИН
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Российский боец смешанных единоборств Султан Алиев решил закончить свою спортивную карьеру. Об этом чемпион мира сообщил после боя в Петербурге. По словам бойца, он рад, что его последнее выступление проходило именно в родной стране.

- Хотел прямо в октагоне снять перчатки и завершить карьеру, но времени не хватило, но вообще я закончил, все, я завершаю карьеру, - сообщил жруналистам Султан. - Вижу, что сейчас надо дать дорогу более разносторонним бойцам, у меня был последний бой по контракту с UFC. Насчет денег не переживаю, я дрался не за деньги, но на этом я закончил.

В Петербурге Алиев закончил свой последний бой победой. Султан одолел японца Кейта Накамуру.

Напомним, что Султан Алиев - чемпион мира, двукратный чемпион Европы по боевому самбо, обладатель Кубка мира, чемпион России, мастер спорта России международного класса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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