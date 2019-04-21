В Петербурге воры унесли три старые иконы и аккордеон на 100 тысяч рублей
Преступников ищет полиция
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В Петербурге неизвестные домушники обчистил дом в Колпинском районе. Неизвестные пробрались в жилище, когда владельца не было дома. Воры не смутились, похитив из дома иконы.
- В полицию Колпинского района обратился мужчина с сообщением о том, что в доме в поселке Усть-Ижора на улице Социалистическая он обнаружил отсутствие трех икон, старого
аккордеона и двух электропил, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Ущерб на общую сумму 110 тысяч рублей.
Сейчас полицейские уже возбудили уголовное дело по статье 158 "Кража". Силовики начали поиск преступников.
ИСТОЧНИК KP.RU