2019-04-21T19:34:21+03:00
Происшествия

В Петербурге на Большевиков столкнулись пять машин

Массовая авария привела к пробке
Роман ЛЯЛИН
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Авария из пяти машин Фото: ДТП и ЧП ПетербургаАвария из пяти машин Фото: ДТП и ЧП Петербурга
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В Санкт-Петербурге произошла массовая авария. На Большевиков, по словам очевидцев, столкнулись сразу пять машин.

- Паровоз из пяти машин перед Тельмана, - рассказывают очевидцы.

Сейчас на дороге в районе аварии образовалась пробка. Причины ДТП пока неизвестны. Горожане предполагают, что один из водителей отвлекся на свой телефон.

К слову, машины получили серьезные повреждения. Из людей в ДТП, предварительно, никто не пострадал.

Некоторым машинам, возможно, потребуются эвакуатор. Сейчас водители дожидаются сотрудников ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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