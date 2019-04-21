В Ленобласти жители испугались медведицы с двумя медвежатами
В Будогощи местных призывают быть осторожнее
Жители заметили медведицу в лесу Фото: Будогощь-онлайн/Подслушано
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У жителей Будогощи в Ленобласти теперь свое «Утро в сосновом лесу». Правда, хищники у них настоящие, и медвежат в отличие от картины всего двое. Хозяев тайги местные заметили в лесу. Звери бегали возле местной свалки.
- За Орленком гуляет медведица с двумя медвежатами! - предупреждают друг друга горожане. - Не ходите.
К слову, по словам местных жителей, там не только свалка, но и место отдыха. Поэтому людей призывают быть осторожнее.
ИСТОЧНИК KP.RU