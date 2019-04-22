Двое безработных вспороли петербурженке живот в Московском районе
Полиция Московского района Петербурга расследует нападение на местную жительницу, которая оказалась в больнице с проникающим колото-резанным ранением живота. Как стало известно в понедельник, 22 апреля, инцидент произошел накануне в воскресение. Правоохранители уже задержали подозреваемых в преступлении.
- 21 апреля в полицию Московского района поступило сообщение из больницы о том, что из своей квартиры в доме 16 на Киевской улице была госпитализирована 41-летняя безработная женщина. У петербурженки вспорот живот. Она находится в тяжелом состоянии, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.
Как именно произошла поножовщина, пока что правоохранители не сообщают. На данный момент они уже задержали двух подозреваемых. Ими оказались 33-летний житель Астраханской области, а также его 53-летняя безработная спутница.
Сейчас сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают обстоятельства, при которых произошло преступление.
ИСТОЧНИК KP.RU