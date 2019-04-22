Двое безработных вспороли петербурженке живот в Московском районе

СЕГОДНЯ 09:57 2019-04-22T09:57:07+03:00

В Петербурге задержали мужчину и женщину по подозрению в поножовщине Фото: Артем КИЛЬКИН

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Полиция Московского района Петербурга расследует нападение на местную жительницу, которая оказалась в больнице с проникающим колото-резанным ранением живота. Как стало известно в понедельник, 22 апреля, инцидент произошел накануне в воскресение. Правоохранители уже задержали подозреваемых в преступлении.

- 21 апреля в полицию Московского района поступило сообщение из больницы о том, что из своей квартиры в доме 16 на Киевской улице была госпитализирована 41-летняя безработная женщина. У петербурженки вспорот живот. Она находится в тяжелом состоянии, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

Как именно произошла поножовщина, пока что правоохранители не сообщают. На данный момент они уже задержали двух подозреваемых. Ими оказались 33-летний житель Астраханской области, а также его 53-летняя безработная спутница.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают обстоятельства, при которых произошло преступление.

ИСТОЧНИК KP.RU