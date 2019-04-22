В Петербурге задержали рецидивиста, обманывающего пенсионеров

СЕГОДНЯ 15:13 2019-04-22T15:13:49+03:00

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В понедельник, 22 апреля, правоохранители Петербурга сообщили о том, что раскрыли серию мошенничеств в отношении пожилых жителей города. Полиция задержала мужчину, который обманывал пенсионеров, подсовывая им купюры «банка приколов» вместо настоящих денег.

- С 18 марта по 10 апреля в полицию Красногвардейского района пожаловались четыре пенсионера, который рассказали, что их обманул мужчина в банке. Три случая произошли в разных отделениях на Новочеркасском проспекте, а один – отделении связи на этом же проспекте. Возраст всех жертв варьируется от 68 до 81 года, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

Мужчина подкарауливал пенсионеров возле отделений банка и просил поменять свои более мелкие купюры на пятитысячные. В процессе якобы пересчета он подменял настоящие деньги на поддельные и возвращал человеку уже купюру «банка приколов», сославшись на нехватку полной суммы для размена.

Полиция разыскала и задержала обманщика стариков. Им оказался 45-летний рецидивист из Невского района города. Мужчина уже много раз был судим за кражу, мошенничество, разбой и хранение наркотиков. Также в его машине марки BMW правоохранители нашли 12 поддельных купюр номиналом 5 тысяч рублей, а также разноцветные кепки, которые мужчина надевал на «дело».

Сейчас правоохранители возбудили уголовное дело и проводят дальше расследование. Возможно, на счету петербуржца есть еще преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU