Смольный предложил петербуржцам оценить качество весенней уборки города

СЕГОДНЯ 16:16 2019-04-22T16:16:30+03:00

Изменить размер текста: A A

А вы довольны тем, как коммунальные службы убирают город? - с таким вопросом к петербуржцам обратился комитет по благоустройству. Чиновники решили услышать глас народа и заодно оценить качество работы дворников.

- В этом году в рамках месячника по благоустройству организовано ежегодное интернет-голосование для жителей. Каждый петербуржец может поставить оценку качеству весенней уборки в своем районе, - сообщает пресс-служба комитета.

До 12 мая проголосовать можно на сайте Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга. Итоги будут подведены позднее. А пока чиновники напоминают, что 20 апреля в городе прошел традиционный весенний субботник. Всего в мероприятии приняли участие 248 тысяч жителей Северной столицы. Горожане собрали тонны мусора и опавшей листвы. Результаты трудов горожан коммунальные службы будут вывозить всю неделю.

Всего с начала месячника с улиц города было вывезено 19 тысяч тонн мусора и смета (песка и грязи), что на четверть больше, чем год назад.

ИСТОЧНИК KP.RU