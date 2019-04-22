Ревнивец, спаливший квартиру вместе с бывшей девушкой и ее любовником, сядет на 19 лет

СЕГОДНЯ 16:40 2019-04-22T16:40:52+03:00

Мужчина не стерпел, когда услышал под окном сладострастные стоны парочки и убил обоих

Изменить размер текста: A A

Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор по громкому делу ревнивца, сжегшего заживо бывшую девушку и ее нового спутника жизни. История, произошедшая в феврале 2018 года потрясла многих, но разобраться в ней удалось только сейчас.

- Суд установил: обвиняемый Александр Цикунов, находясь у окна квартиры, расположенной на 1 этаже дома 13 по улице Карташихина, с целью убийства двух лиц, умышленно, на почве ревности, осознавая характер своих преступных действий и желая наступления смерти, разбил рукой окно и поджег занавески, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В результате пожара бывшая дама сердца обвиняемого и ее любовник погибли, задохнувшись угарным газом, а квартира выгорела полностью. Сам мужчина признал, что следил за девушкой и не выдержал, когда услышал ее сладострастные стоны, но убивать никого не хотел.

Суд Цикунову не поверил и присудил к 19 годам в колонии строгого режима. Кроме того мужчина должен выплатить 200 тысяч рублей компенсации за утраченное в пожаре имущество, а также 1 миллион за моральный вред родным погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU