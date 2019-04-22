2019-04-22T17:14:53+03:00
Общество

Петербургский ЗакС рассмотрит законопроект о бесплатном проезде в электричках для льготников

Спикер городского парламента Вячеслав Макаров уверен, что депутаты поддержат инициативу
Петр КИБЕР
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Петербургский парламент рассмотрит предложение по по бесплатному проезду в электричках для льготников.Петербургский парламент рассмотрит предложение по по бесплатному проезду в электричках для льготников.Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН
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Не так давно врио губернатора Петербурга Александр Беглов предложил ввести бесплатный проезд в электричках для ряда категорий льготников. Чтобы труженики тыла, ветераны труда и ветераны военной службы, пенсионеры и граждане предпенсионного возраста, жертвы политических репрессий, матери-героини, воспитавшие 10 и более детей и обладатели ордена «Родительская слава», могли получить это право, законопроект должны одобрить депутаты.

- Законодательное Собрание будет рассматривать этот законопроект в первоочередном порядке, потому что он имеет очень важное социальное значение для жителей нашего города, - приводит слова спикера парламента Вячеслава Макарова пресс-служба ЗакСа.

По словам председателя Законодательного собрания Петербурга, проблемы и заботы петербуржцев старшего поколения – ветеранов, пенсионеров и работников предпенсионного возраста – всегда были и будут в центре внимания законодательной и исполнительной власти города.

- Наша общая задача – обеспечить им достойные условия жизни, возможность для отдыха и укрепления здоровья, заявил Макаров. - Уверен, петербургский парламент поддержит инициативу Александра Дмитриевича Беглова. Закон должен быть принят в кратчайший срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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