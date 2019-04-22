Чиновники выселили незаконные магазины на Ленинском проспекте

СЕГОДНЯ 17:41 2019-04-22T17:41:47+03:00

После рейда комитета по контролю за имуществом освободилось больше тысячи квадратных метров площади

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Пятница стала днем большой активности для сотрудников петербургского комитета по контролю (ККИ) за имуществом. Утром 19 апреля они пришли с визитом по адресу: Ленинский проспект, дом 127, где на первом этаже жилого дома размещались магазины. Договор на аренду был заключен с некими коммерсантами, хотя площади принадлежат городу.

- В ходе обследований данного объекта в феврале и марте 2019 года был зафиксирован факт незаконного использования городской собственности под книжный магазин, магазин оптики, пункт выдачи товаров, а также офисы и склады, - сообщает пресс-служба ККИ.

Кроме того инспекторы нашли множество несогласованных перепланировок. Ранее договор аренды на площади имело некое общество с ограниченной ответственностью, однако еще в 2013 году соглашение было расторгнуто. За это время за коммерсантами скопился долг в 18 миллионов рублей.

Уходить добровольно торговцы отказались и выселять их пришлось самому комитету. Теперь площади переданы районной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU