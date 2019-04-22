2019-04-22T19:12:20+03:00
Общество

Петербургский метростроитель пошел в суд из-за долгов по зарплате

Мужчина потребовал от бывшего работодателя 200 тысяч рублей неустоек и компенсаций
Петр КИБЕР
Поделиться:
Бывший метростроитель пошел в суд из-за долгов по зарплате.Бывший метростроитель пошел в суд из-за долгов по зарплате.Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Финансовые трудности, которые возникли у петербургского «Метростроя» в 2018 году, привели сразу к нескольким забастовкам рабочих. Люди протестовали против задержек выплаты зарплаты, которые достигали нескольких месяцев. Позднее многих метростроевцев сократили. Один их тех, кто строил Фрунзенский радиус и «Беговую», а после остался без работы, решил биться до конца и пошел в суд.

- Рабочий потребовал с ООО «Спецтрансстрой №1» (одна из структур СМУ-13, субподрядчика «Метростроя») более 200 тысяч рублей компенсаций, в том числе 25 тысяч рублей за моральный ущерб., - пишет газета «Петербургский дневник».

Александр, который больше четырех лет строил городскую подземку, говорит, что трудности начались после сдачи «Беговой». Зарплату начали задерживать все больше и больше, потом людей перестали вызывать на смену, а, в итоге, его, как и многих просто уволили. Сам метростроевец считает, что сделано это было с нарушениями закона, поэтому пошел в суд. А пока процесс не окончен, мужчина ищет работу - семью содержать тоже на что-то надо.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На расселение всех петербургских коммуналок потребуется 25 лет
В Тихвине пенсионер погиб при падении с подвесного моста, который накануне подожгли хулиганы
У памятника Ленину в Петроградском районе прошел одиночный пикет против абортов
Петербуржец, который хотел выжить соседа по коммуналке, получил 1,5 года колонии
В Петербурге отреставрируют дворец Белосельских-Белозерских
В Центре помощи тюленям показали, как спасенный нерпенок учится заглатывать рыбу пока ее не съел Крошик
В Петербурге состоялся этап Open Innovations Startup Tour-2019
Чиновники выселили незаконные магазины на Ленинском проспекте
Петербургский ЗакС рассмотрит законопроект о бесплатном проезде в электричках для льготников
Ревнивец, спаливший квартиру вместе с бывшей девушкой и ее любовником, сядет на 19 лет
Смольный предложил петербуржцам оценить качество весенней уборки города
Петербуржцы решат судьбу оранжерей Таврического сада