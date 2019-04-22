Петербургский метростроитель пошел в суд из-за долгов по зарплате

СЕГОДНЯ 19:11 2019-04-22T19:12:20+03:00

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Финансовые трудности, которые возникли у петербургского «Метростроя» в 2018 году, привели сразу к нескольким забастовкам рабочих. Люди протестовали против задержек выплаты зарплаты, которые достигали нескольких месяцев. Позднее многих метростроевцев сократили. Один их тех, кто строил Фрунзенский радиус и «Беговую», а после остался без работы, решил биться до конца и пошел в суд.

- Рабочий потребовал с ООО «Спецтрансстрой №1» (одна из структур СМУ-13, субподрядчика «Метростроя») более 200 тысяч рублей компенсаций, в том числе 25 тысяч рублей за моральный ущерб., - пишет газета «Петербургский дневник».

Александр, который больше четырех лет строил городскую подземку, говорит, что трудности начались после сдачи «Беговой». Зарплату начали задерживать все больше и больше, потом людей перестали вызывать на смену, а, в итоге, его, как и многих просто уволили. Сам метростроевец считает, что сделано это было с нарушениями закона, поэтому пошел в суд. А пока процесс не окончен, мужчина ищет работу - семью содержать тоже на что-то надо.

ИСТОЧНИК KP.RU