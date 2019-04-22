2019-04-22T20:10:37+03:00
Дом. Семья

В Центре помощи тюленям показали, как спасенный нерпенок учится заглатывать рыбу пока ее не съел Крошик

Малыша с рыболовным крючком в губе недавно спасли под Кировском [видео]
Петр КИБЕР
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В Центре помощи тюленям показали, как учат спасенного нерпенка правильно есть рыбу. Фото: vk.com/sealrescueВ Центре помощи тюленям показали, как учат спасенного нерпенка правильно есть рыбу. Фото: vk.com/sealrescue
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Мало спасти нерпенка, надо еще научить его правильно питаться, точнее есть рыбу. Если малыш раньше пил только материнское молоко, то другая еда будет для него в диковинку. В центре помощи тюленям в Петербурге показали процесс кормления своего нового питомца.

- Нерпенок из Кировска учится правильно кушать рыбку. Нерпенка нужно научить правильно располагать во рту рыбу и правильно ее заглатывать, - пишут сотрудники «Фонда друзей балтийской нерпы» в соцсетях.

Спасенного под Кировском нерпенка учат правильно есть рыбу.Видео: "Фонд друзей балтийской нерпы"

На видео, которое сняли зоозащитники, один из специалистов учит малыша правильно заглатывать рыбешку, а в это время в дверь помещения ломятся другие обитатели центра помощи, в том числе и любимец петербуржцев нерпенок Крошик, который понимает, что ему вкуснятины может и не достаться.

Напомним, что маленького нерпенка с крючком в губе в Центр помощи тюленям привезли 14 апреля из под Кировска. Там малыша заметили местные жители, которые, в итоге, смогли его поймать. В дикой природе он один точно не выжил бы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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