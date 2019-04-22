В Центре помощи тюленям показали, как спасенный нерпенок учится заглатывать рыбу пока ее не съел Крошик
Мало спасти нерпенка, надо еще научить его правильно питаться, точнее есть рыбу. Если малыш раньше пил только материнское молоко, то другая еда будет для него в диковинку. В центре помощи тюленям в Петербурге показали процесс кормления своего нового питомца.
- Нерпенок из Кировска учится правильно кушать рыбку. Нерпенка нужно научить правильно располагать во рту рыбу и правильно ее заглатывать, - пишут сотрудники «Фонда друзей балтийской нерпы» в соцсетях.
Спасенного под Кировском нерпенка учат правильно есть рыбу.Видео: "Фонд друзей балтийской нерпы"
На видео, которое сняли зоозащитники, один из специалистов учит малыша правильно заглатывать рыбешку, а в это время в дверь помещения ломятся другие обитатели центра помощи, в том числе и любимец петербуржцев нерпенок Крошик, который понимает, что ему вкуснятины может и не достаться.
Напомним, что маленького нерпенка с крючком в губе в Центр помощи тюленям привезли 14 апреля из под Кировска. Там малыша заметили местные жители, которые, в итоге, смогли его поймать. В дикой природе он один точно не выжил бы.
ИСТОЧНИК KP.RU