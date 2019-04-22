Петербуржец, который хотел выжить соседа по коммуналке, получил 1,5 года колонии

СЕГОДНЯ 21:14 2019-04-22T21:14:48+03:00

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На полтора года сменит место жительства агрессивный петербуржец, который хотел заставить съехать своего соседа по коммунальной квартире. Теперь у мужчины появятся новые соседи. И много.

- Суд установил, что Дмитрий Клюковкин, испытывая острые неприязненные отношения к соседу и желая любыми способами заставить его сменить место жительства, в течение двух лет путем систематических издевательств, оскорблений и побоев создал в квартире невыносимую обстановку для проживания, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Так, в январе 2016 года обвиняемый пытался задушить соседа. В ноябре 2017 избил и опять душил. Через месяц разбил нос и вновь душил. Через неделю избил ногами. В июне 2018 - опять побои. А вот следующее нападение закончилось для жертвы переломом руки - Клюковкин напал на соседа с дверцей от шкафа.

Этого пострадавший не стерпел и пошел в полицию. Там на агрессивного петербуржца завели дело, а суд признал его виновным и назначил 1,5 года в колонии-поселении. Остается надеяться, что по возвращении от не попытается отомстить человеку, которого так и не смог заставить сдаться.

ИСТОЧНИК KP.RU