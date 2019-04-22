2019-04-22T21:29:11+03:00
Общество

У памятника Ленину в Петроградском районе прошел одиночный пикет против абортов

Вождя мирового пролетариата обвинили в детоубийстве в его собственный день рождения
Петр КИБЕР
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На улице Ленина, у памятника Ленину, в день рождения Ленина, неизвестный мужчина протестовал против абортов, обвиняя Ленина в детоубийствах.На улице Ленина, у памятника Ленину, в день рождения Ленина, неизвестный мужчина протестовал против абортов, обвиняя Ленина в детоубийствах.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Странного вида всклокоченный мужчина в очках и с портфелем привлек внимание полиции Петроградского района вечером 22 апреля. Дело было в плакате, который висел на груди у человека, стоящего подле бюста Ленину.

- Детоубийца номер 1. Впервые в мире аборты были легализованы в Советской России декретом Ленина в ноябре 1920 года, - гласила надпись на баннере.

Местом своей акции неизвестный петербуржец выбрал сквер на пересечении улиц, собственно, Ленина и Большого проспекта Петроградской стороны. Очевидно, что протест против абортов был приурочен к 22 апреля - дню рождения вождя мирового пролетариата.

Впрочем, никакого особого внимания к активисту проявлено не было. Им заинтересовались только стражи порядка и фотокорреспондент «КП-Петербург», проходивший мимо и снявший этот кадр. Дальнейшая судьба протестанта осталась неизвестной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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