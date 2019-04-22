2019-04-22T21:47:20+03:00
Происшествия

В Тихвине пенсионер погиб при падении с подвесного моста, который накануне подожгли хулиганы

Проломившаяся под ногой обгорелая доска стоила человеку жизни
Петр КИБЕР
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Мост закрыт, поджигателей ищут. Фото: Администрация тихвинского района ЛО.Мост закрыт, поджигателей ищут. Фото: Администрация тихвинского района ЛО.
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Обычное хулиганство, как это часто и бывает, привело к трагедии. Утром 22 апреля в Тихвине погиб пожилой мужчина, который упал в воду с подвесного моста и утонул. Причиной этого стали прожженные доски настила переправы.

- Плохие новости. Чья-то хулиганская выходка стоила человеку жизни. Сегодня на подвесном мосту в районе Новгородского шлюза погиб пожилой мужчина, - сообщает пресс-служба Тихвинской администрации в соцсетях.

По словам местных жителей, еще накануне мост был полностью в порядке. Более того, недавно на нем меняли настил во время ремонта. Однако, судя по всему ночью, кто-то поджег деревянную часть конструкции, из-за чего на переправе образовалась дыра.

Чье-то хулиганство стоило человеку жизни. Фото: Фото: Администрация тихвинского района ЛО.

Чье-то хулиганство стоило человеку жизни. Фото: Фото: Администрация тихвинского района ЛО.

Видимо пожилой человек наступил на прогоревшее место случайно, по невнимательности - дерево не выдержало и мужчина свалился в реку. Глубина в этом месте достаточная, а поток сильный. Да и температура воды едва-едва плюсовая, поэтому шансов на спасение у пенсионера практически не было.

Теперь проход по мосту закрыт, а поджигателей ищет полиция. Им придется ответить не только за нанесенный ущерб, но и понести наказание за смерть человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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