На расселение всех петербургских коммуналок потребуется 25 лет

СЕГОДНЯ 22:24 2019-04-22T22:24:50+03:00

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Петербургские коммуналки - извечная тема для обсуждения. Скандалы, анекдоты, истории из жизни, трагедии и комедии, фильмы и книги - чем только не была такая квартира. Эту проблему пытаются решить десятилетиями, но все не могут разобраться никак. Вот и сейчас, с нынешними темпами, на расселение коммунальных квартир уйдет не меньше 25 лет.

- Друзья, получил ответ Жилищного комитета на запрос о программе расселения коммунальных квартир. Очень интересные данные – за десять лет расселено за эти годы около 47 тысяч коммуналок. Осталось еще около 70 тысяч, - пишет в соцсетях депутат городского ЗакСа Борис Вишневский.

Учитывая, что в 2019 году деньги выделены на расселение 3300 коммуналок, то, если не случится резкого увеличения финансирования программы, чисто арифметически, все квартиры такого типа исчезнут в Санкт-Петербурге только через 25 лет.

Всего в 2019 году в бюджете города на эти цели заложено 2,7 миллиарда рублей. В 2020 году – 3,1 миллиард рублей. Помощь будет оказана 2277 и 2544 семьям соответственно.

- При том, что в коммуналках сейчас живет 81 тысяча семей, стоящих на учете на улучшение жилищных условий, - пишет Вишневский.

ИСТОЧНИК KP.RU