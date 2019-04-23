2019-04-23T07:55:29+03:00
Общество

Погода на 23 апреля в Петербурге: К городу приближается лето

Температура воздуха в Северной столице прогреется до плюс 18 градусов
Лилия КОЗЛОВА
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Во вторник в Петербурге ожидается солнце и теплая погодаВо вторник в Петербурге ожидается солнце и теплая погодаФото: Олег ЗОЛОТО
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Проснувшись утром во вторник, 23 апреля, жители Петербурга выглянули в окно и подумали: «Снова пасмурно». Накинув на плечи пальто, так как после ночи на улице всего около семи градусов тепла, горожане отправились на работу. Однако уже к середине дня многие начнут изнывать от жары. В Северную столицу постепенно приближается лето.

- Несмотря на облачную погоду, утром во вторник в Петербурге осадков не ожидается. Днем в прибрежных районах будет еще прохладно, около 13 градусов выше нуля. А вот в городе разойдутся облака и яркое солнце прогреет петербургские улицы до 18 градусов тепла, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В целом текущая неделя порадует жителей города на Неве солнечными днями и сравнительно высокой для апреля температурой. В среду, 24 апреля, по прогнозам синоптиков температура поднимется до 19 градусов, а в четверг будет по-настоящему теплый день – до 21 градуса выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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