Бесплатный Wi-Fi появится в общественных местах Петербурга

СЕГОДНЯ 08:13 2019-04-23T08:13:56+03:00

А также 15,5 тысяч камер видеонаблюдения по всему городу

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Камеры видеонаблюдения, повсеместный Wi-Fi, искусственный интеллект – звучит все словно из фильма про будущее. Однако это все в действительности происходит сегодня в Петербурге. Накануне в понедельник, 22 апреля, в Смольном обсуждали перспективы электронной системы «Безопасный город», а также возможности ее развития и совершенствования.

- Для развития системы «Безопасный город» планируется подключить современные технологии, видеоаналитику и искусственный интеллект. В ближайшее время в Петербурге появится публичный Wi-Fi во всех МФЦ и поликлиниках, почти 300 новых комплексов для фотовидеофиксации нарушений ПДД и 15,5 тысяч камер видеонаблюдения, - сообщили в администрации правительства Северной столицы.

Новую систему видеонаблюдения будут устанавливать в школах, на автобусах, трамваях и троллейбусах появятся приборы нового поколения для того, чтобы лучше фиксировать нарушения на дорогах. По словам правительства, благодаря применению всех этих современных технологий, Петербург станет безопаснее, а горожане получат доступ к быстрому интернету в пяти крупных больницах и восьми парках.

ИСТОЧНИК KP.RU