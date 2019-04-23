В ночной аварии с трамваем на Петергофском шоссе погибла девушка

СЕГОДНЯ 08:42 2019-04-23T08:42:55+03:00

В Петербурге в ночь на вторник девушка погибла в аварии с трамваем Фото: СОЦСЕТИ

«Лада» поспешила проехать перед носом общественного транспорта, но не успела [видео]

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В ночь с понедельника на вторник, 22 на 23 апреля, в Петербурге произошла смертельная авария. В Красносельском районе города около одиннадцати часов вечера дорогу не поделили трамвай и отечественный легковой автомобиль ВАЗ. В результате погибла молодая девушка.

Смертельная авария с трамваем в Петербурге .

- За рулем «Лады» находился 34-летний мужчина. С ним же в машине сидела девушка, на вид 25 лет. Возле дома 98 по Петергофскому шоссе он начал поворачивать налево, не предоставив преимущество во время движения трамваю и столкнулся с ним, - сообщили в пресс-службе УГИБДД Петербурга.

Водитель трамвая, 44-летняя женщина, отделалась после ДТП испугом. Состояние водителя ВАЗ тоже в норме. А вот пассажирке «Лады» не повезло. Девушка скончалась еще до приезда скорой помощи.

На месте аварии еще несколько часов находились дорожные инспекторы, которые провели проверку для установления причин и виновных в смертельном ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU