Один погиб, второй пострадал: Автомобиль взорвался во время заправки в Ленобласти

СЕГОДНЯ 09:05 2019-04-23T09:05:43+03:00

В Сосновом Бору погиб человек во время заправки машины Фото: СОЦСЕТИ

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Трагический инцидент произошел в ночь на вторник, 23 апреля, в городе Сосновый Бор Ленинградской области. По стечению печальных обстоятельств, на территории СМУП «ТСП», на месте хранения ГСБ компании «РусЭнерго» взорвался автомобиль. Причем взрыв произошел в момент заправки транспортного средства, которое принадлежало фирме-перевозчику «ЭКО ТЭК».

- Взрыв был такой силы, что небо светилось. Видел, как туда помчались службы: полиция и пожарные, - рассказали в социальной сети очевидцы происходящего.

Тушить пожар выдвинулся 37 отряд МЧС Ленобласти. Они быстро локализовали пожар. Однако в результате взрыва погиб один работник «РусЭнерго». Водитель фирмы-перевозчика с сильными ожогами госпитализирован.

Отмечается, что пострадавшему сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь. Пожарные инспекторы проводят проверку на месте взрыва и выясняют причины трагического ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU