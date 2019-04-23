Один погиб, второй пострадал: Автомобиль взорвался во время заправки в Ленобласти
Трагический инцидент произошел в ночь на вторник, 23 апреля, в городе Сосновый Бор Ленинградской области. По стечению печальных обстоятельств, на территории СМУП «ТСП», на месте хранения ГСБ компании «РусЭнерго» взорвался автомобиль. Причем взрыв произошел в момент заправки транспортного средства, которое принадлежало фирме-перевозчику «ЭКО ТЭК».
- Взрыв был такой силы, что небо светилось. Видел, как туда помчались службы: полиция и пожарные, - рассказали в социальной сети очевидцы происходящего.
Тушить пожар выдвинулся 37 отряд МЧС Ленобласти. Они быстро локализовали пожар. Однако в результате взрыва погиб один работник «РусЭнерго». Водитель фирмы-перевозчика с сильными ожогами госпитализирован.
Отмечается, что пострадавшему сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь. Пожарные инспекторы проводят проверку на месте взрыва и выясняют причины трагического ЧП.
ИСТОЧНИК KP.RU