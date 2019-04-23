Петербуржец погиб под колесами троллейбуса в Петербурге

СЕГОДНЯ 09:28 2019-04-23T09:28:52+03:00

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Около восьми часов утра во вторник, 23 апреля, в Кировском районе Петербурга произошла трагическая авария. Под колесами троллейбуса, ехавшего по Ленинскому проспекту, оказался пешеход-мужчина.

- Его под троллейбус затянуло, МЧС гидравликой доставали. Там полоса для городского транспорта идет. На ней достаточно быстро разгоняются все, - рассказал об увиденном свидетель аварии в соцсети. – Сам момент не видел, но там рядом пешеходный переход и мысли сами строят картинку происшествия в голове. Жалко мужика.

Действительно, удар пришелся на тот момент, когда пешеход был на нерегулируемом светофором пешеходном переходе. Однако после столкновение тело мужчины отлетело так, словно троллейбус ехал на скорости за 100 километров в час, так как у транспорта разбито лобовое стекло.

Личность погибшего мужчины пока что не известна. На месте уже работают экстренные службы и устанавливают причины и обстоятельства смертельного ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU