2019-04-23T13:22:33+03:00
Происшествия

13-летняя школьница забеременела от изнасиловавшего ее сожителя матери

Полиция Гатчины задержала мужчину, подозреваемого в сексуальном преступлении
Лилия КОЗЛОВА
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В Ленобласти 13-летняя девочка забеременела от насильникаВ Ленобласти 13-летняя девочка забеременела от насильникаФото: Олег ЗОЛОТО
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В городе Гатчина Ленинградской области 13-летняя школьница проходила обычный медицинский осмотр. Однако неожиданно врачи обратили внимание на то, что тело девочки несколько не соответствует телу подростка. При внимательном осмотре оказалось, что она беременна. Причем, уже на 29-й неделе.

- По словам самой девочки, она знает откуда появилась ее беременность. Школьница рассказала, что в течение года, с 2017 по 2018 года, подвергалась неоднократному сексуальному насилию, - сообщила пресс-служба главного управления МВД Петербурга и Ленобласти.

Насиловал девочку, которая оказалась уже на восьмом месяце беременности, 38-летний мужчина, сожитель ее матери. По всей видимости, удовлетворял свои сексуальные потребности со школьницей мужчина в отсутствии своей пассии.

На данный момент подозреваемого в насилии малолетней уже задержали правоохранители. Также инцидентом заинтересовался следственный комитет, который возбудил уголовное дело. В случае, если вина 38-летнего друга матери подтвердится, ему грозит до 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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