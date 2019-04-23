2019-04-23T14:14:37+03:00
Происшествия

Студент из Петербурга «слил» интимные фотографии девочки-подростка на сайт ее же школы

По всей видимости, школьница отсылала юноше пикантные снимки по своей воле
Лилия КОЗЛОВА
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Петербургский студент опубликовал интимные фото школьницы на сайт ее же школыПетербургский студент опубликовал интимные фото школьницы на сайт ее же школыФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Петербурге 18-летний студент одного из колледжей, по всей видимости, решил отомстить своей малолетней подруге и опубликовать крайне пикантные фотографии девушки. Как стало известно во вторник, 23 апреля, снимки вмиг стали достоянием общественности. «Слил» парень фото не просто куда-то в интернет, а на сайт школы, в которой учится 16-летняя девочка.

- Накануне 22 апреля в полицию Петербурга обратилась женщина, мать девочки-подростка. Она заявила, что 18-летний студент одного из местных колледжей опубликовал в сети обнаженные фото ее дочери, - пишет «Мойка78».

Как оказалось, фотографии у молодого человека оказались не просто так. Свою коллекцию интимных снимков школьницы парень пополнял в прошлом 2018 году. Получил он их с июля по октябрь. Вероятно, девочка самостоятельно присылала молодому человеку фотографии.

Сообщается, что полицейские уже поговорили с тем самым юношей. Сейчас он отпущен под обязательство о явке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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