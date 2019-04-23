2019-04-23T15:02:49+03:00
Общество

В Горелово появился новый пешеходный мост через Дудергофку

Старая переправа, которая стояла тут с незапамятных времен, была опасна для людей
Петр КИБЕР
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В Горелово вместо сталрого и аварийного моста построили новый. Фото: "Мостотрест".В Горелово вместо сталрого и аварийного моста построили новый. Фото: "Мостотрест".
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Ценный и нужный подарок получили жители ближайшего пригорода Петербурга от «Мостотреста». В Горелово вместо старого пешеходного моста через реку Дудергофку была построена новая переправа.

- Старый мост был передан на наш баланс в 2016 году. Переправа была построена из бывших в употреблении металлических конструкций, не применяющихся в мостостроении, с нарушением строительных норм и правил, - сообщает пресс-служба «Мостотреста».

Естественно, что построенный неизвестно кем и когда мост не имел никакой технической документации. Долгие годы он служил людям, которые ходили по нему на почту, железнодорожную станцию, в школу, детский сад, но время безжалостно и переправа начала разрушаться.

Осмотр моста специалистами показал крайне опасное аварийное состояние. Поэтому было решено строить новый. В 2018 году был разработан проект, а в апреле 2019 новая переправа встала на старое место. Теперь у жителей Горелово есть надежный путь с одного берега Дудергофки на другой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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