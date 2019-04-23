Клаудио Маркизио рассказал о любви к кофе, «Зените» и Кокорине

СЕГОДНЯ 15:13 2019-04-23T15:13:54+03:00

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Известный футболист «Зенита» Клаудио Маркизио из-за своей травмы временно не участвует в матчах. Поэтому у спортсмена есть время для того, чтобы насладиться залами Эрмитажа. Полузащитник сине-бело-голубых рассказал о том, сколько выпивает чашек кофе в день, а также о том, было ли ему страшно ехать в Петербург.

- Мой день начинается с чашечки эспрессо. Я его пью примерно за 20 минут до утренней тренировки. А если в этот день мы играем матч, то минут за 40 до его начала. Как правило, за день я выпиваю шесть-семь чашек эспрессо. Это, пожалуй, средний показатель по Италии, где кофе стал частью национальной культуры, - цитирует слова Маркизио газета «Петербургский дневник».

При этом спортсмен отметил, что кофе может работать как допинг, но в отличие от алкоголя – не меняет сознание. Именно спиртное навлекло на его коллегу Александра Кокорина беду. Маркизио считает, что тому надо поменяться, потому что его все очень ждут в «Зените».

- Как человека я его узнал не очень хорошо. Мне кажется, что он совершил ошибку и должен понести соответствующее наказание. И мне кажется, что уже понес, - отметил футболист.

Также Маркизио рассказал, что перед поездкой в Петербург он услышал множество негативных мифов о городе и стране, что здесь не безопасно. Однако, как отметил Маркизио, приехав сюда он ни разу не пожалел.

- Очень нравится Эрмитаж и особенно Исаакиевский собор. Мое самое любимое место в Петербурге – я ежедневно туда хожу – это Михайловский сад, который я считаю самым красивым в городе, - подытожил футболист.

ИСТОЧНИК KP.RU