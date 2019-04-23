2019-04-23T16:08:44+03:00
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Суд оставил ребенка с бывшей женой Кержакова и определил размер алиментов

Заседание по бракоразводному процессу экс-футболиста «Зенита» состоялось 23 апреля в Петербурге
Петр КИБЕР
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Суд оставил сына Александра Кержакова с мамой. Фото: www.instagram.com/a.kerzhakov11Суд оставил сына Александра Кержакова с мамой. Фото: www.instagram.com/a.kerzhakov11
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Петроградский районный суд вынес решение по взаимным искам Александра Кержакова и его бывшей жены Миланы Тюльпановой. Основой спора была опека над их общим сыном Артемием и размер денежного содержания на ребенка.

- Суд решил: расторгнуть брак; определить место жительства ребенка с матерью; алименты взыскать с Кержакова в размере 1/6 части от всех видов заработка до достижения совершеннолетия старшего сына. С 01.05.2031 - в размере 1/4, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Таким образом ребенок останется жить с матерью. Впрочем, если ранее сам Александр Кержаков боролся за опеку над Артемием, то последнее судебное заседание, состоявшееся на прошлой неделе, стало сенсационным. Адвокаты футболиста заявили, что он готов уступить требованиям Миланы и оставить ребенка ей.

Сам Кержаков объяснил, что не хочет травмировать сына судами и надеется получить больше времени на общение с сыном.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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