Суд оставил ребенка с бывшей женой Кержакова и определил размер алиментов
Петроградский районный суд вынес решение по взаимным искам Александра Кержакова и его бывшей жены Миланы Тюльпановой. Основой спора была опека над их общим сыном Артемием и размер денежного содержания на ребенка.
- Суд решил: расторгнуть брак; определить место жительства ребенка с матерью; алименты взыскать с Кержакова в размере 1/6 части от всех видов заработка до достижения совершеннолетия старшего сына. С 01.05.2031 - в размере 1/4, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Таким образом ребенок останется жить с матерью. Впрочем, если ранее сам Александр Кержаков боролся за опеку над Артемием, то последнее судебное заседание, состоявшееся на прошлой неделе, стало сенсационным. Адвокаты футболиста заявили, что он готов уступить требованиям Миланы и оставить ребенка ей.
Сам Кержаков объяснил, что не хочет травмировать сына судами и надеется получить больше времени на общение с сыном.
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ИСТОЧНИК KP.RU