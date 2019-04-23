2019-04-23T17:07:44+03:00
Спорт

Интернет-магазин «Зенита» переименовал «водолазку» в «бадлон» после жалобы петербуржца

«Московское» наименование предмета одежды оскорбило горожанина до глубины его болельщицкой души
Петр КИБЕР
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Наименование "водолазка" возмутило болельщика "Зенита". Фото: twitter.com/artyomiscoolНаименование "водолазка" возмутило болельщика "Зенита". Фото: twitter.com/artyomiscool
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Каждый петербуржец знает, что правильно говорить поребрик, парадная и бадлон, а не бордюр, подъезд и водолазка. Использование «московских» словечек может возмутить в душе истинного жителя города на Неве небольшой балтийский шторм. Что и произошло, когда один из болельщиков заметил сайте фирменного магазина «Зенита» ВОДОЛАЗКУ.

- Уважаемые, а это, простите, что за безобразие такое? - возмутился житель культурной столицы, увидев оскорбляющий его чувства термин и направил обращение в администрацию интернет-магазина.

Там быстро поняли, какую непростительную ошибку совершили и срочно переименовали темно-синюю водолазку за 6 250 рублей в бадлон.

- Каемся, теперь все как надо, - ответили из «Зенита».

"Зенит" понял свой промах и быстро исправил ошибку. Фото: twitter.com/artyomiscool

"Зенит" понял свой промах и быстро исправил ошибку. Фото: twitter.com/artyomiscool

Остается надеяться, что подобной ревизии не подвергнутся сайты продуктовых супермаркетов, где среди товаров значатся «гречка» и «курица» а не привычная петербургскому уху греча и кура.

ИСТОЧНИК KP.RU

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