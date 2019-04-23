В Никольском саду посадят 33 молодых дерева
В Петербург основательно пришла весна и садово-парковые хозяйства города взялись за озеленение города. Так, в Никольском саду в ближайшее время появятся 33 новых дерева. Работники уже взяли в руки лопаты и утром 23 апреля вышли на территорию.
- В Никольском саду высадят 33 молодых дерева: 24 липы, 6 остролистных кленов и 3 черемухи Мааки. Саженцы выращены в нашем регионе и адаптированы к его климату, - сообщает комитет по благоустройству Санкт-Петербурга.
Молодые деревца высаживают уже подготовленными, с земляным комом. Поэтому саженцы быстро приобретают хороший вид и украшают собой сады и скверы города. При этом внешний вид и сорта деревьев согласованы с комитетом по охране памятников (КГИОП), чтобы не нарушать историческую панораму Петербурга.
Озеленение Никольского сада было компенсирующим - в этом году здесь убрали 8 вязов, пораженных неизлечимой голландской болезнью.
ИСТОЧНИК KP.RU