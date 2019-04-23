В Никольском саду посадят 33 молодых дерева

СЕГОДНЯ 18:30 2019-04-23T18:30:50+03:00

В Никольском саду высадят клены, липы и черемуху. Фото: Комитет по благоустройству СПб

Среди них будут липы, клены и черемухи

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В Петербург основательно пришла весна и садово-парковые хозяйства города взялись за озеленение города. Так, в Никольском саду в ближайшее время появятся 33 новых дерева. Работники уже взяли в руки лопаты и утром 23 апреля вышли на территорию.

- В Никольском саду высадят 33 молодых дерева: 24 липы, 6 остролистных кленов и 3 черемухи Мааки. Саженцы выращены в нашем регионе и адаптированы к его климату, - сообщает комитет по благоустройству Санкт-Петербурга.

Молодые деревца высаживают уже подготовленными, с земляным комом. Поэтому саженцы быстро приобретают хороший вид и украшают собой сады и скверы города. При этом внешний вид и сорта деревьев согласованы с комитетом по охране памятников (КГИОП), чтобы не нарушать историческую панораму Петербурга.

Озеленение Никольского сада было компенсирующим - в этом году здесь убрали 8 вязов, пораженных неизлечимой голландской болезнью.

ИСТОЧНИК KP.RU